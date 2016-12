6 ottobre 2014 Tifone Phanfone su Tokyo, trasporti in ginocchio in tutto il Giappone La super tempesta si sta abbattendo sul Giappone. Migliaia di persone evacuate per il rischio esondazione Tweet google 0 Invia ad un amico

11:39 - Sistema dei trasporti in tilt nel Kanto, la grande piana di Tokyo, a causa dell'arrivo del tifone Phanfone e del suo carico di piogge torrenziali e forti venti. Il tifone, 18.mo della stagione, si muove verso la capitale nipponica. Le compagnie aeree hanno cancellato decine di voli, mentre il treno proiettile shinkansen è stato sospeso. Più di 4.600 persone a Toyohashi, prefettura di Aichi, sono state fatte evacuare per un fiume in piena.

Il potente tifone ha toccato di primo mattino (notte in Italia) l'isola principale del Giappone, Honshu, e si dirige verso Tokyo, dopo aver flagellato il sud dell'arcipelago lasciando dietro di sè quattro morti e dispersi. Alle 8.30 locali (l' 1.30 in Italia) il tifone aveva raggiunto la città di Hamamatsu, a circa 200 chilometri a sud ovest di Tokyo - secondo un portavoce dell'Agenzia nazionale di meteorologia - e si sta dirigendo verso la capitale con venti fino a 180 chilometri orari.



Soldati americani tra le vittime - Un militare americano è morto e altri due sono dispersi a causa del tifone. La vittima e i due dispersi sono aviatori della Us Air Force di stanza nella base aerea e navale americana sull'isola Okinawa, dove si sono registrate raffiche di vento oltre i 145 chilometri orari.