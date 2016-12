Strage Parigi, donna kamikaze avvertì il padre in Marocco: vado al martirio

Hasna Ait Boulahcen, la terrorista morta durante il blitz della polizia francese a Saint Denis, aveva avvertito il padre Mohamed dei suoi propositi suicidi. Dopo averlo salutato in Marocco, la giovane gli aveva anche confidato di essere pronta farsi saltare in aria a Parigi per "proteggere i fratelli". circa due mesi fa Hasna era stata anche fermata e controllata all'aeroporto di Marrakesh, e poi rilasciata.

Otto settimane dopo quel controllo di routine in Marocco, Hasna Ait Boulahcen si sarebbe sacrificata per la causa dell'Isis, con i cui soldi la giovane donna voleva comprar casa al genitore. Mohamed, l'aveva cancellata come figlia, da quando, lei ragazza amante della musica e dell'Occidente, aveva deciso di dedicare la propria vita allo Stato Islamico e al martirio.



"Quando ci hanno detto della sua morte abbiamo pianto e ci siamo sentiti molto tristi - ha detto un cugino - ma non sorpresi". Temevamo sarebbe finita così. la chiamavamo crazy woman, perché amava la musica e ballare - ha proseguito - ma un giorno è tornata con il velo e non era più lei".