Strage Dacca, martedì il rientro delle salme delle vittime

Le salme dei nove italiani uccisi dai terroristi a Dacca, in Bangladesh, "rientreranno in patria martedì alle 18", quando atterreranno a Ciampino. Lo conferma Alfredo Graziani, sindaco di Magliano Sabina (Rieti), città di Simona Monti, la donna incinta trucidata dagli jihadisti. I cadaveri saranno poi trasferiti all'istituto di medicina legale del Gemelli di Roma per l'autopsia.