Stati Uniti, bimbo ucciso di botte per una fetta di torta

Un bimbo di nove anni del Maryland, negli Usa, è morto in ospedale dopo essere stato ammanettato al letto e violentemente picchiato dal fidanzato di sua madre. A scatenare l'ira dell'uomo era stato il comportamento del piccolo, che aveva mangiato un pezzo di torta senza averne il permesso. Il compagno della mamma, il 30enne Robert Leroy Wilson, è stato incriminato per aggressione e violenze, ma dopo il decesso del bimbo le accuse potrebbero aggravarsi.

Il bambino, riferisce il Washington Post, è morto domenica, nell'ospedale pediatrico di Hagerstown, dove era ricoverato da cinque giorni in condizioni critiche.

L'uomo agli arresti, Robert Leroy Wilson, era stato già incriminato per aggressione e violenze ai danni del piccolo e ora, secondo fonti di polizia, il procuratore dello Stato, sulla base dell'autopsia, potrebbe decidere di avanzare contro di lui accuse ancora più gravi.

Anche la madre potrebbe essere chiamata in causa, poiché, benché assente quando il bambino è stato picchiato, era invece tornata quando è arrivata l'ambulanza, che lei stessa ha rimandato indietro affermando che suo figlio era solo un po' "congestionato". Dopo alcune ore, quando il bambino ha smesso di respirare, ha chiamato di nuovo i servizi di emergenza.

Secondo la Abc, sul corpo del bambino i medici hanno riscontrato contusioni multiple, in varie zone del corpo, tra cui viso, orecchie, collo, colonna vertebrale, addome e glutei. E alcune di tali contusioni, secondo quanto è scritto nei documenti legali, erano in "vari stadi di guarigione", aspetto che conferma abusi anche in passato.