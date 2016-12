Attacco a Tunisi: 22 le vittime Morti 4 italiani, altri 5 sono feriti

Un gruppo di turisti è stato preso in ostaggio all'interno del Museo del Bardo, a Tunisi, da un commando composto da tre terroristi travestiti da soldati e armati pesantemente. Le teste di cuoio tunisine hanno fatto irruzione poco dopo, uccidendo due terroristi e liberando gli ostaggi. Pesante comunque il bilancio ufficiale: oltre a due assalitori, hanno perso la vita 17 turisti tra cui 4 italiani. Uno dei sequestratori è fuggito: è caccia all'uomo.

23:57 Tra le vittime anche un torinese

C'è anche un torinese tra le vittime italiane dell'attentato di Tunisi. Si tratta di Orazio Conte. La notizia arriva da ambienti vicini all'amministrazione comunale del capoluogo piemontese, che al momento non ne ha ancora dato conferma ufficiale. L'uomo morto al museo del Bardo è il marito di Carolina Bottari, ferita e in ospedale.

23:42 Essid: "Nuovo bilancio è di 22 morti"

Il premier tunisino, Habib Essid, all'uscita del consiglio dei ministri ha rilasciato un nuovo bilancio della strage: 22 morti di cui 17 turisti stranieri: 4 italiani, 1 francese, 2 colombiani, 5 giapponesi, 1 polacco, 1 australiano, 2 spagnoli e 1 di nazionalità non identificata, 2 tunisini (autista di bus e un agente) e 2 terroristi tunisini Yassine Laabidi e Hatem Khachnaoui. I feriti sono 44, di cui 13 italiani, 7 francesi, 4 giapponesi, 6 tunisini, 11 polacchi, 1 russo e 2 sudafricani.

23:33 Eliseo conferma due vittime francesi

AlMeno due francesi sono morti nell'attacco a Tunisi: lo conferma, dopo vari bilanci incerti, l'Eliseo, citato da 20Minutes.

23:13 Rintracciata in ospedale torinese ferita

E' stata rintracciata in un ospedale di Tunisi, ferita ma non in pericolo di vita, Carolina Bottari, una delle dipendenti del Comune di Torino coinvolte nell'attentato al museo del Bardo. Al momento, però, non vi sono ancora notizie del marito, Orazio Conte. La notizia arriva da Palazzo di Città, dove il sindaco di Torino Piero Fassino continua a seguire la vicenda in costante contatto con la Farnesina e con l'ambasciata italiana di Tunisi.

23:05 Egitto assicura appoggio alla Tunisia

Il presidente egiziano, Abdel Fattah Al Sisi, ha chiamato il presidente tunisino, Beji Caid Essebsi, condannando l'attacco terroristico al museo del Bardo e assicurando alla Tunisia il sostegno dell'Egitto nella lotta a terrorismo ed estremismo.

22:29 Renzi: "Cuore e mente vicine a famiglie connazionali"

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha affidato a Twitter il suo messaggio di cordoglio. "In queste ore di dolore - ha twittato -, con il cuore e con la mente siamo vicini alle famiglie dei nostri connazionali coinvolti nella tragedia di Tunisi".

22:25 "Morti italiani sono tutti crocieristi della Costa"

Secondo fonti qualificate dell'ambasciata italiana in Tunisia, i morti italiani dell'attacco di oggi al museo Bardo di Tunisi sarebbero tutti crocieristi della Costa Fascinosa.

21:52 Turista di Novara è tra le vittime

Non ce l'ha fatta Francesco Caldara, il pensionato novarese ferito nell'attentato di Tunisi. La nipote dell'uomo ha raccontato di aver ricveuto una telefonata dal ministero dell'Interno per comunicarle la morte dello zio. La moglie, Sonia Reddi, è stata operata ed è sedata, ma non è in pericolo di vita.

21:50 Ambasciata: "Gli italiani morti sono quattro"

Fonti qualificate dell'ambasciata italiana a Tunisi hanno riferito che sono quattro gli italiani morti nell'attacco, mentre sarebbero cinque i feriti lievi. Le informazioni sono arrivate dalle autorità tunisine. Il bilancio tuttavia "è ancora provvisorio" perché e' in corso il riconoscimento delle vittime e le autorità tunisine non hanno ancora comunicato le generalità di tutti i morti.

21:11 Studenti di Catanzaro in gita a Tunisi: stanno bene

Stanno tutti bene gli studenti dell'Istituto pedagogico di Catanzaro in gita turistica a Tunisi. Al momento dell'attentato gli studenti erano in una zona distante da quella presa di mira dai terroristi. I ragazzi ora sono a bordo della nave che li riporterà in Italia.

21:02 Fassino: "Tutte le città mostrino sdegno"

Il sindaco di Torino, Piero Fassino, in qualità di presidente dell'Anci, lancia un appello a tutte le città affinché si mobilitino contro la strage di Tunisi. "Nelle prossime ore in tutte le città italiane - dice - si manifesti lo sdegno contro questa barbarie e si renda visibile il rifiuto del terrorismo".

20:58 Ferita coppia di novaresi: lui è grave

Un pensionato di 64 anni, Francesco Caldara, e la compagna di 55 anni, Sonia Reddi sono due novaresi rimasti feriti nell'attentato di Tunisi. Secondo la sorella della donna l'uomo sarebbe ricoverato in ospedale in condizioni serie.

20:11 Tunisi, nuovo bilancio italiani: tre i morti e sei feriti

La Farnesina ha comunicato il nuovo bilancio riguardate gli italiani dell'assalto avvenuto al museo del Bardo a Tunisi. Tre i morti accertati e sei i feriti.

19:54 Tunisi, Isis su Twitter plaude all'attacco

L'Isis plaude all'attacco a Tunisi con post su Twitter e chiama i tunisini a "seguire i loro fratelli". Lo riferisce a sua volta su Twitter la fondatrice del Site Rita Katz

19:54 Sono tunisini i due terroristi

Svelata l'identità dei due terroristi uccisi durante l'attacco al museo del Bardo a Tunisi. Si tratta di Jabeur Khachnaoui, originario della città di Kasserine, e Yassine Laabidi, di Ibn Khaldoun. Jabeur Khachnaoui era sparito da tre mesi ed aveva chiamato i suoi genitori con una scheda irachena.