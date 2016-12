Strage Orlando: Facebook attiva Safety Check, è la prima volta negli Stati Uniti

Facebook ha deciso di attivare, per la prima volta negli Stati Uniti, il Safety Check, uno strumento che consente a chi si trova in luoghi interessati da attentati o catastrofi naturali di far sapere che sta bene ai propri contatti, dopo la strage di Orlando che ha provocato 50 morti e 53 feriti. Finora questo strumento era stato usato per l'attentato di Parigi del 13 novembre, di Yola (Nigeria) il 17 novembre, di Bruxelles il 22 marzo e di Lahore, in Pakistan, il 27 marzo.