Strage Dacca, arrestato un professore universitario: affittò casa al commando

Un professore universitario è stato arrestato per aver affittato un appartamento al gruppo di jihadisti che il primo luglio ha attaccato il ristorante di Dacca, in Bangladesh, uccidendo 20 ostaggi tra cui 9 italiani. Gias Uddin Ahsan, docente presso l'ateneo privato North South University, è finito in manette assieme ad altre due persone. "E' anche accusato di aver nascosto informazioni", si legge in un comunicato della polizia.