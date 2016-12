La manager che girava il mondo e la 33enne che aveva scoperto di essere incinta: gli italiani morti a Dacca

4 di 10 Facebook

Strage di Dacca, i nove italiani uccisi dalla follia jihadista

Marco Tondat - Anch'egli imprenditore tessile, stava per completare le pratiche per il trasferimento in Bangladesh, richiesto circa un anno fa. 39 anni, separato, lascia una figlia di cinque anni. "Viveva per lei - racconta un'amica -. Tutti i sacrifici che faceva in giro per il mondo erano per garantirle un futuro".