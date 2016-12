Dacca, stilista italiana scampa alla strage dell'Holey Artisan Bakery: non ha trovato il taxi per il locale

Lorena Magagnato, terza da sinistra, con quattro delle vittime

Lorena Magagnato, stilista di Montenero di Bisaccia (Campobasso), lavora a Dacca nel settore tessile da qualche tempo e la sera della strage all'Holey Artisan Bakery si sarebbe dovuta trovare proprio nel locale. La ragazza infatti conosceva alcune delle vittime italiane dell'attentato, con le quali era stata ritratta in un recente selfie, scattato a tavola durante un'altra serata in compagnia. Lorena è però scampata all'attacco non avendo trovato un taxi per raggiungere il ristorante.