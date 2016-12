Riapre il Bataclan, Sting: abbiamo bisogno di una vita normale

"Abbiamo bisogno di ritrovare una vita normale". Lo ha detto Sting in un'intervista al quotidiano Le Parisien nel giorno del suo concerto al Bataclan che segnerà la riapertura del music hall parigino colpito dalle stragi del 13 novembre. "La musica non cambia il mondo. Il mio lavoro è far divertire le persone", aggiunge il cantante nell'intervista realizzata lo scorso ottobre e pubblicata nelle colonne del quotidiano francese.