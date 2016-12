Usa, Barack Obama riceve Donald Trump: "Faremo il possibile per aiutarlo". Ma la foto di gruppo salta...

Lʼincontro alla Casa Bianca tra Obama e Trump 1 di 13 Afp Afp L'incontro alla Casa Bianca tra Obama e Trump 2 di 13 Afp Afp L'incontro alla Casa Bianca tra Obama e Trump 3 di 13 Afp Afp L'incontro alla Casa Bianca tra Obama e Trump 4 di 13 Afp Afp L'incontro alla Casa Bianca tra Obama e Trump 5 di 13 Ansa Ansa L'incontro alla Casa Bianca tra Obama e Trump 6 di 13 Ansa Ansa L'incontro alla Casa Bianca tra Obama e Trump 7 di 13 Ansa Ansa L'incontro alla Casa Bianca tra Obama e Trump 8 di 13 Ansa Ansa L'incontro alla Casa Bianca tra Obama e Trump 9 di 13 Ansa Ansa L'incontro alla Casa Bianca tra Obama e Trump 10 di 13 Ansa Ansa L'incontro alla Casa Bianca tra Obama e Trump 11 di 13 Ansa Ansa L'incontro alla Casa Bianca tra Obama e Trump 12 di 13 Ansa Ansa L'incontro alla Casa Bianca tra Obama e Trump 13 di 13 Ansa Ansa L'incontro alla Casa Bianca tra Obama e Trump leggi dopo slideshow ingrandisci

Parlando dopo l'incontro nello Studio Ovale, Trump ha definito l'attuale presidente una "gran brava persona" alla quale non esiterà a rivolgersi durante la sua presidenza: "Per me è estremamente importante avere potuto spiegare al presidente alcune difficoltà e alcuni problemi che io vedo in questo Paese". "È importante per tutti noi, a prescindere dal partito, riunirci e lavorare insieme per affrontare tutte le sfide che abbiamo davanti. Se lei avrà successo, noi avremo successo", ha detto Obama rivolgendosi al tycoon.



Casa Bianca: "Restano distanze tra i due" - L'obiettivo del colloquio "non era di risolvere le distanze tra loro, ma di assicurare un'agile transizione". Lo ha sottolineato il portavoce della Casa Bianca Josh Earnest. "Posso dire che non hanno risolto tutte le loro differenze", ha spiegato, specificando tuttavia che "considerato che non si erano mai incontrati e l'importanza che il presidente pone sul buon svolgimento della transizione, il colloquio è da definirsi eccellente".



E gli Obama disertano la foto con i Trump - L'incontro si sarebbe chiuso con un fuori programma. Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, infatti, gli Obama avrebbero cancellato la 'photo-opportunity' della attuale e futura coppia presidenziale all'ingresso sud della Casa Bianca. Si tratterebbe della conferma di quanto imbarazzante restino i rapporti dopo le accuse incrociate della campagna elettorale, dove gli Obama hanno attaccato duramente il candidato repubblicano.



La telefonata di Renzi - Il presidente del Consiglio Matteo Renzi si è congratulato in una telefonata con il presidente-eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Nel corso del colloquio, il premier ha ribadito l'importanza strategica della alleanza tra Italia e Stati Uniti e la volontà di lavorare insieme in vista della prossima presidenza italiana del G7 nel 2017.