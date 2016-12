Usa 2016, vantaggio Clinton su Trump torna a due cifre: +13,3%

Hillary Clinton avrebbe un vantaggio a due cifre sullo sfidante repubblicano per la Corsa alla Casa Bianca Donald Trump. Lo rivela un sondaggio Reuters/Ipsos, secondo cui per la rilevazione condotta tra il 20 e il 24 giugno la Clinton avrebbe il sostegno del 46,4% degli intervistati, mentre Trump il 33,3%, con un vantaggio quindi di 13,3 punti percentuali. Il 20,1% degli intervistati ha detto di non appoggiare nessuno dei due.