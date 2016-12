Usa 2016, spunta un cameo di Trump in un video di Playboy

Dopo che Donald Trump si è scagliato contro la ex miss universo Alicia Machado affermando che esiste un suo video hard (ma il filmato non si è ancora "materializzato"), ne emerge invece uno in cui proprio il tycoon ha una piccola parte. A scovarlo è stato il sito Buzzfeed. Si tratta di un video del 2000 "firmato" Playboy , dove fanno bella mostra molte conigliette poco vestite. Trump compare soltanto mentre stappa una bottiglia di champagne.

Buzzfeed ha fatto sapere di aver scovato il video di Playboy da un rivenditore specializzato di base a Buffalo, nello Stato di New York, ma che opera esclusivamente online.



Nel filmato, la cui trama vede le conigliette in visita ogni volta in una città diversa alla ricerca della "playmate" dell'anno, Donald Trump viene descritto come un "imprenditore", ha il ruolo di accogliere le ragazze a New York e pronuncia un'unica battuta: "La bellezza è bellezza, stiamo a vedere cosa accade a New York".