Usa 2016, la Clinton stravince in South Carolina e sfida Trump: "Giù tutti i muri"

"L'America è già grande" - Subito dopo un'altra stoccata a Trump: "Non dobbiamo far tornare l'America Grande (lo slogan del miliardario è Make America Great Again, ndr), l'America già lo è". Poi è tornata a parlare della sfida per ottenere la candidatura democratica: "Avete inviato un messaggio: in America, quando siamo tutti insieme, non ci sono barriere troppo grandi per essere abbattute. La campagna diventa ora nazionale. Competeremo per ogni voto in ogni Stato. Non diamo nulla e nessuno per scontato". Infine il tweet: "Grazie South Carolina".

To South Carolina, to the volunteers at the heart of our campaign, to the supporters who power it: thank you. -H pic.twitter.com/JFTUZ2yBxf — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 28 febbraio 2016

Numeri alla mano, la Clinton è riuscita a raccogliere l'84% del consenso degli afroamericani: Obama si era fermato al 78%. Per Clinton è la terza vittoria su quattro Stati che hanno già votato per le Primarie.