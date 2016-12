Usa 2016, "Hillary Clinton sarebbe da fucilare": è bufera su collaboratore di Donald Trump

"Sono un veterano che ha combattuto e partecipato alle operazioni 'Desert Shield' e 'Desert Storm' in Iraq e sono anche un padre che ha mandato un figlio in guerra, in Iraq, come tecnico di elicotteri nel corpo dei Marine", ha detto Baldasaro, membro dell'assemblea parlamentare del New Hampshire. "Hillary per me è come la Jane Fonda del Vietnam". Grande l'imbarazzo nell'entourage del candidato alla Casa Bianca fresco di nomination, con la sua campagna che di fatto prende le distanze.



Su Turchia, Paesi baltici, Siria, cautela Trump: nessun intervento automatico Nato - In un momento caldissimo sul fronte internazionale, Donald Trump illustra i suoi piani di politica estera in una intervista al New York Times, nel segno del motto "l'America prima di tutto". E si mostra molto cauto in tema di possibili interventi Nato per assistere altri Paesi dell'Alleanza. Sulla Turchia: "Non credo che abbiamo diritto di dare lezioni, guardate cosa sta accadendo nel nostro Paese: come possiamo dare lezioni quando la gente spara a sangue freddo contro gli agenti di polizia".



A proposito delle attività russe che hanno allarmato in particolare le repubbliche ex sovietiche sul Baltico - Lituania, Estonia, Lettonia -, in caso di attacco da parte di Mosca andrebbe in soccorso di questi alleati, in base all'articolo 5 del Trattato Nato, solo dopo aver verificato che questi "hanno adempiuto ai loro obblighi nei nostri confronti".



E sulla Siria: "Assad è un uomo cattivo - dice il candidato alla Casa Bianca - ha fatto cose orribili. Ma lo Stato Islamico rappresenta una minaccia maggiore per gli Usa".



Intanto prosegue la convention repubblicana di Cleveland, che ha incoronato Trump come candidato ufficiale, e che è giunta alla terza giornata. Due i protagonisti principali: Mike Pence, che ha accettato la nomination alla vicepresidenza, e il senatore del Texas Ted Cruz che, dopo aver corso contro Trump alle primarie, a sorpresa ha negato l'endorsement ricevendo in cambio dall'arena una bordata di fischi e "buuu".