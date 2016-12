Trump, le regole della Casa Bianca per il presidente: no a fumo, auto e foto

Trump dovrà, innanzitutto, abituarsi a all'appellativo di "Signor Presidente"o "Signore" con cui anche i famigliari più stretti dovranno chiamarlo. Dovrà, inoltre, essere sempre vestito bene, quindi via sandali e pantaloncini e, cosa ancora più curiosa, dovrà sempre firmare con la stessa penna, una Parker.



Inoltre, nonostante in tanti non l'avrebbero mai detto, non tutti i servizi della Casa Bianca sono gratuiti: la biancheria, ad esempio, pur essendo gestita dai maggiordomi interni, sarà addebitata direttamente sul conto del presidente. Alla White House, inoltre, non ci sono barbiere e parrucchiere, perchè ogni presidente ha il proprio. Anche i pasti, contrariamente a quanto si possa pensare, vengono da fuori e, precisamente, dai migliori chef.



Altre regole ferree riguardano fumo, auto e foto. Alla Casa Bianca sono bandite le sigarette da quando Hillary Clinton era First Lady. Inoltre, il presidente non può assolutamente guidare, così come i membri della sua famiglia. Dei suoi spostamenti si occupa il Secret Service. Obama, da presidente, si è sempre mosso sulla "Bestia", così denominata perchè si tratta di una limousine di 5 metri e mezzo per sette tonnellate di peso. Per i viaggi all'estero,invece, il numero di macchine arriva anche a 30-40 vetture. Imposizioni rigide anche per foto e selfie: il presidente non può concederne a nessuno. L'unico strappo alla regola è stato l'autoscatto di Bebe Vio con Obama.



Trump, infine, non potrà mai stare solo: sarà sorvegliato 24 ore su 24.