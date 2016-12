Elezioni in Usa, Donald Trump conquista la Casa Bianca: è il 45esimo presidente degli Stati Uniti

"Il risultato delle elezioni ha alcun effetto sulle politiche della Repubblica islamica dell'Iran", ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani in una riunione di gabinetto di cui si riferisce nel sito ufficiale della presidenza. Per Rohani "il risultato dell'elezione indica instabilità all'interno degli Usa e sarà necessario un lungo tempo per la rimozione di questi problemi e differenze interni".