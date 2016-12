La promessa del tycoon: "Non vi deluderò mai" - "Vi prometto: non vi deluderò mai", ha affermato Trump nella sala dell'Hilton hotel di New York di fronte ai suoi sostenitori, sottolineando che la "campagna è finita, ma il lavoro di questo movimento continua". "Avremo un grande piano economico. Il nostro tasso di crescita aumenterà", ha assicurato. "Hillary Clinton si è congratulata con noi" - "Ho appena ricevuto una telefonata da Hillary Clinton. Si è congratulata con noi, ha detto noi, e io mi sono congratulato con lei e la sua famiglia per una campagna elettorale dura. Hillary ha lavorato tanto per il nostro paese e ha fatto molto per il nostro paese. Adesso dico ai repubblicani, ai democratici e agli indipendenti di unirsi", ha ribadito il tycoon.

"Uomini e donne dimenticati non lo saranno più" - "La nostra non è stata una campagna ma un movimento incredibile costituito da milioni di donne e uomini che lavorano duro per il loro Paese e che vogliono creare un futuro migliore per sé e per le loro famiglie", ha proseguito Trump. "Un movimento formato da americani di tutte le razze, religioni e credo che vogliono rispettare il nostro governo che è al servizio del popolo. Gli uomini e le donne dimenticati di questo Paese non lo saranno più".



Trump non cita la costruzione del muro con il Messico - Nel discorso della vittoria, Trump non ha fatto alcun riferimento al muro col Messico che durante la campagna elettorale ha promesso di far costruire, nonostante alcuni fan lo abbiano invocato con lo slogan "build the wall".