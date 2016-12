Trump ai malati terminali: non morite prima di avermi votato

Forse è solo black humor, forse una gaffe. Il candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, ha esortato i malati terminali suoi sostenitori a restare in vita almeno fino alle elezioni presidenziali, in modo da poterlo votare il mese prossimo. "Lo dico scherzando, ma lo dico davvero". "Non mi interessa quanto siate malati", ha affermato a un comizio in Nevada.