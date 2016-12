Paura al comizio di Trump in Nevada: il tycoon trascinato via dal palco dalla sicurezza

Un uomo è stato bloccato a terra ed arrestato da agenti di polizia e uomini del Secret Service al comizio di Donald Trump a Reno, in Nevada. Pochi istanti prima il candidato alla Casa Bianca era stato letteralmente trascinato via dal palco dagli agenti che vigilano sulla sua sicurezza. L'uomo è stato portato via al centro di un capannello di poliziotti, alcuni dei quali in assetto anti-sommossa. La minaccia si è poi rivelata un falso allarme.