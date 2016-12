Megyn Kelly, la giornalista mezza italiana che Trump detesta: "Se c'è lei non vengo"

Donald Trump ha deciso di boicottare il prossimo dibattito televisivo in onda su FoxNews. Motivo? Alla serata parteciperà anche la sua ormai acerrima nemica Megyn Kelly , giornalista italiana per metà finita da tempo nel mirino dell'eccentrico candidato alle primarie repubblicane. Al punto che, qualche tempo fa, di lei disse: "E' debordante di sangue dagli occhi e non solo" . Scatenando l'indignazione.

Nata a Siracuse, New York, di origini italiane da parte di madre e irlandesi da parte di padre, Megyn Kelly è un avvocato passato al giornalismo. Alla Fox dal 2004, dal 2014 conduce un suo programma di approfondimento politico intitolato "The Kelly Files".



La guerra con Trump è iniziata in agosto, quando Kelly, moderatrice del primo dibattito tra i contendenti repubblicani, ha messo il miliardario con le spalle al muro sulle critiche di maschilismo a lui mosse. "Mister Trump, una delle cose che la gente apprezza di lei è che parla senza peli sulla lingua e senza i consueti filtri politici. Tuttavia ciò non manca di lati negativi, in particolare quando parla delle donne".



E forse Trump non se lo aspettava proprio da Fox, forse contava sull'alleanza con il network. E lo scontro è stato immediato, inasprito da quel discutibile commento, interpretato come un volgarissima allusione al ciclo.



Da subito botta e risposta, fino alle accuse di incompetenza e parzialità contro i giornalisti del network. E quando Trump ha minacciato di boicottare il dibattito a causa della sua presenza, la Kelly ha risposto con un monologo in diretta tv.