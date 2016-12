Elezione di Trump, Apple scrive ai dipendenti: "I nostri valori non cambiamo, andiamo avanti"

Nella democratica California sono in tanti a essere in ansia per l' affermazione di Donald Trump . Tra questi, l'amministratore delegato di Apple, ​Tim Cook , che ha inviato un messaggio a tutti i dipendenti della Mela morsicata. Come riferisce la testata "BuzzFeed News", nel documento l'erede di Steve Jobs ha sottolineato l'impegno dell'azienda per la diversità e il progresso in tutto il mondo e ha rassicurato i suoi uomini a quanto pare sbigottiti dal successo del tycoon. Come il presidente Barack Obama e la sconfitta Hillary Clinton, Cook ha precisato che "l'unico modo per andare avanti è quello di farlo insieme".

Ecco il testo completo della lettera di Tim Cook ai dipendenti Apple:



"Caro team, oggi ho parlato con molti di voi delle elezioni presidenziali. In un contesto politico in cui i candidati sono stati così diversi e ognuno ha ricevuto un numero simile di voti popolari, è inevitabile che le conseguenze lascino in molti di voi sentimenti forti e contrastanti. Abbiamo una squadra molto eterogenea di dipendenti, compresi sostenitori di entrambi i candidati. Indipendentemente da quale candidato ciascuno di noi abbia sostenuto a livello individuale, l'unico modo per andare avanti è quello di andare avanti insieme.



Ricordo una frase di Martin Luther King, da lui pronunciata cinquanta anni fa: "Se non puoi volare, allora corri. Se non puoi correre, allora cammina. Se non puoi camminare allora striscia, ma in ogni caso tu devi continuare ad andare avanti". Questo consiglio è senza tempo e ci ricorda che noi possiamo migliorare il mondo solo andando avanti.



Mentre si discute oggi delle incertezze che ci troviamo davanti, siamo certi che la Stella Polare di Apple non è cambiata. I nostri prodotti collegano le persone in tutto il mondo, e forniscono loro gli strumenti per fare grandi cose e migliorare la loro vita e il mondo in generale. La nostra azienda è aperta a tutti, e noi celebriamo la diversità della nostra squadra qui negli Stati Uniti e in tutto il mondo - indipendentemente da come appaiono, da dove provengono, dalle loro credenze e dalle loro passioni. Ho sempre considerato Apple come una grande famiglia e vi incoraggio a rassicurare i vostri colleghi di lavoro che fossero in ansia.



Andiamo avanti - insieme! Cordialmente, Tim".