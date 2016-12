Bruxelles, ecco i tre presunti attentatori Due sono morti, il terzo è ricercato

La polizia belga ha diffuso una foto dei tre presunti attentatori all'aeroporto di Zaventem a Bruxelles. Due sono vestiti in abiti scuri e secondo gli inquirenti si sono fatti esplodere, mentre il terzo, con una giacca chiara e un cappello, non sarebbe un kamikaze ed è tuttora ricercato. Due indossano un solo guanto alla mano sinistra: sarebbe servito per nascondere i detonatori degli ordigni. Appello della polizia per identificare l'altro uomo.