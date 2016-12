26 marzo 2015 Il profilo Facebook (disattivato) del copilota dell'A320 della Germanwings Secondo la Procura di Marsiglia Andreas Lubitz ha volutamente causato lo schianto. Sul social network è anche spuntato un profilo che inneggia al copilota, definendolo in francese "eroe dell'Islam" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:22 - Ecco il profilo Facebook (che è stato nel frattempo disattivato) di Andreas Lubitz, il copilota del volo Germanwings precipitato sulle Alpi francesi. Secondo la Procura di Marsiglia il 27enne è "rimasto solo" in cabina e ha "attivato i bottoni per azionare la discesa dell'aeroplano". Gli inquirenti spiegano come, secondo i dati recuperati dalla scatola nera, il copilota (di nazionalità tedesca) era "vivo fino al momento dell'impatto". Per i magistrati c'era "la volontà deliberata" di far precipitare l'aereo. Sul social network è spuntato anche un profilo che inneggia a Lubitz, definendolo in francese "eroe dell'Islam".