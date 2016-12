Sparatoria a Cleveland, cinque morti Tra le vittime donna incinta e bimba

12:25 - Orrore in Ohio, dove cinque persone, tra cui una donna incinta, sono state uccise in una sparatoria avvenuta in un'abitazione a Cleveland. Lo riferiscono i media americani. Un uomo armato di pistola ha ammazzato un 60enne e due ragazzi di 19 e 17 anni per poi uccidere una bambina di 9 anni e la madre incinta di 28 settimane, giunte per caso sul posto dopo il massacro. Ancora da chiarire il movente della carneficina.

La donna incinta si chiamava Sherita Johnson, 41 anni, mentre le identità delle altre vittime non sono state rese note. Le indagini sono ancora in corso e la polizia ha fatto sapere di non avere per ora indizi su sospetti o movente.



Il feto non è sopravvissuto mentre è sopravvissuto l'altro figlio di due anni della donna: il piccolo era seduto sul sedile posteriore nell'auto e non è stato forse visto dal killer. L'omicida, subito dopo aver compiuto la strage, sarebbe stato sorpresa dalla bambina arrivata in casa per prendere alcuni vestiti. A questo punto il folle ha ucciso prima la piccola e poi la madre.