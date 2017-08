Spagna, trova la sua "gemella" dopo 5 anni dalla pubblicazione di un post

Un po' di mistero - In realtà, fu il fratello di Eva a vedere la foto della “ragazza della Tomatina” per la prima volta durante un volo in Messico e fu lui a scambiarla per la sorella. Da quel giorno è scattata la ricerca di Eva: in uno dei suoi appelli social, la spagnola ha anche raccontato di essere nata in un ospedale, dove ci furono dei “rapimenti di bambini” e ha parlato anche di un oscuro “traffico di bambini sull'asse Madrid-Valencia”.



La madre di Eva, che ha a sua volta una gemella, ha raccontato alla figlia di strane procedure prima del parto. Eva iniziò a cercare altre informazioni in merito alla sua nascita, ma l'ospedale dove nacque fu chiuso e così non ha potuto approfondire le sue ricerche: "Forse è tutto frutto del caso e semplicemente la genetica ha voluto giocare con noi e creare due sosia così simili che potrebbero passare per gemelle - ha scritto su Facebook -. Non dicono che abbiamo tutti un doppio nel mondo? Beh, io l’ho trovato in una foto della Tomatina del 2010”.