Sottomarino misterioso avvistato, sembra "Caccia a Ottobre Rosso"

Nessuna imbarcazione civile può avvicinarsi all'area incriminata e nemmeno gli aerei possono sorvolare l'arcipelago di Stoccolma, dove venerdì scorso è stato avvistato un misterioso sottomarino. E' stata la Marina svedese a scattare la foto che ha fatto pensare, tra le varie ipotesi, a un sottomarino russo riemerso. Sono tante, infatti, le piste seguite per scoprire l'identità dell'"oggetto non identificato" che ha fatto riemergere i fantasmi della guerra fredda.

Sono i russi? - Il governo svedese non ha puntato il dito contro nessuno, ma a detta di molti il sottomarino potrebbe essere russo. Mosca, da parte sua, ha suggerito che questo potrebbe appartenere ai Paesi Bassi, ma la dichiarazione non basta ad allontanare i dubbi. E' un dato di fatto che la Russia sia già stata accusata negli ultimi mesi di aver commesso una serie di violazioni territoriali via aria, terra e acqua nell'area del mar Baltico. Un portavoce dei Paesi Bassi ha successivamente negato un coinvolgimento nella vicenda.

Un giallo ancora irrisolto - L'ipotesi più accreditata è che possa trattarsi di un sottomarino russo di piccole dimensioni impegnato in azioni di spionaggio. Ma nulla è stato ancora provato, e intanto le ricerche continuano. Inoltre, dopo il primo avvistamento ne è seguito presto un altro: al largo delle coste svedesi ha fatto la sua comparsa anche una petroliera con bandiera liberiana. La nave, che naviga per per conto di una società russa di Novorossiysk, in un primo momento ha cambiato rotta e poi si è fermata. Forse per assistere il sottomarino? Il mistero si infittisce.