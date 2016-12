Sisma di magnitudo 8.3 in Cile: 10 morti, 15 feriti e tsunami di 4 metri

E' di almeno dieci morti e qualche decina di feriti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 8.3 al largo della costa centrale del Cile . Onde alte quattro metri hanno raggiunto le zone del nord, con danni ai palazzi e dispersi . Sulla costa del Paese è scattata immediatamente l' evacuazione di circa un milione di persone. Il sisma è stato avvertito anche in Argentina. Mentre rientra l'allerta tsunami in California e nelle Hawaii.

"Ancora una volta affrontiamo un duro colpo della natura, che ha raggiunto gran parte del Paese", ha affermato la presidente del Cile Michelle Bachelet, precisando che "finora abbiamo identificato con certezza otto morti".



La Bachelet ha spiegato che la situazione è ancora in evoluzione per cui "stiamo monitorando le condizioni in cui si trova ogni città, nonché sulla costa", annunciando che si recherà nella regione di Coquimbo - circa 400 km a nord di Santiago, dove si trova l'epicentro del terremoto - con il suo gabinetto per "prendere misure in modo rapido".