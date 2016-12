Segnali di colpo di Stato in Russia

18:27 - In Russia, dove dal 5 marzo Putin non compare in pubblico, "ci sono molti segnali di un colpo di Stato". Lo dice l'ex ambasciatore israeliano in Russia, Zvi Magen, citato da Haaretz. "Il movimento dei militari attorno al Cremlino indica che c'è un cambio di governo, o che un tentativo di cambiare il governo è in corso". Secondo il diplomatico, il potenziale golpe è portato avanti da "fazioni dell'esercito in lotta tra loro, o influenti imprenditori".

