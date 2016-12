San Francisco, gatto convince il padrone a non suicidarsi

Stato confusionale - Il disperato, in evidente stato confusionale, stava in bilico su un finestra con indosso soltanto un paio di pantaloncini neri. Vicino, appollaiati su una scala antincendio, gli ufficiali del dipartimento che provavano a convincerlo a non commettere una sciocchezza.



Intervento decisivo - Tre ore e mezzo di inutili negoziati, sbloccati dall'arrivo di un gatto fulvo. Alla vista del suo animale domestico, infatti, l'uomo ha iniziato a calmarsi e a ragionare. È tornato dentro l'edificio, è sceso dalle scale e si è consegnato senza incidenti alle forze dell'ordine. Insomma, quello che un gruppo di agenti non era riuscito a ottenere in oltre tre ore di negoziati, l'ha portato a casa un gatto in 45 minuti.