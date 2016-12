Pena di morte,Oklahoma valuta gas Utah pensa a plotone d'esecuzione

21:22 - Dopo le polemiche e la mancanza di farmaci per le iniezioni letali, diversi Stati d'America stanno cercando di organizzarsi diversamente per portare a termine le condanne a morte. Dopo l'idea del plotone di esecuzione in Utah, l'Oklahoma pensa ora ad esecuzioni costringendo i condannati ad inalare azoto. Si tratta di un gas inodore e non tossico: diventa letale se respirato in alte concentrazioni.

"E' probabilmente l'idea migliore - ha commentato il deputato repubblicano Mike Christian, promotore della legge che introdurrebbe l'asfissia - da quando lo Stato ha introdotto la pena di morte". Secondo il deputato repubblicano è un metodo semplice ed economico. "Al detenuto viene messa una maschera - ha spiegato - e viene pompato azoto al posto di ossigeno, il che lo renderà euforico. Poi seguirà una morte indolore".



Ma in realtà non si sa se la morte può essere effettivamente cosi "dolce". Secondo quanto scrive il Washington Post, si tratta di un metodo senza precedenti.



Solo l'anno scorso le autorità dell'Oklahoma erano finito nel mirino delle critiche per aver giustiziato Clayton Lockett con un cocktail di farmaci non efficace, che ha inferto al condannato un'agonia di oltre 40 minuti.