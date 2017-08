Pedofilia, breve udienza in Australia per il cardinale Pell

Il cardinale australiano George Pell

Il cardinale australiano George Pell è comparso in tribunale a Melbourne per una breve udienza preliminare su accuse di multipli reati di pedofilia "storici", cioè commessi in tempi non recenti, ai danni di diverse vittime. Per il cardinale è stata la prima udienza da quando è stato incriminato il mese scorso, ma i dettagli delle accuse a suo carico non sono mai stati resi noti. Pell dovrà ripresentarsi davanti alla corte il 6 ottobre.