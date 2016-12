Parigi, è una studentessa italiana la miracolata dell'attacco al caffè

Il quotidiano inglese ha rintracciato la sopravvissuta, che si trovava all'esterno del locale con un'amica, Sofia Bejali e ora, ancora sotto choc, racconta: "Le scarpe del terrorista erano a 20 centimetri da me. Sono scappata tenendomi le mani sugli occhi, come se lui così nonsi potesse accorgere di me".



Soltanto quando ha visto il video trasmesso in tv si è accorta di essere proprio lei la "miracolata" del caffè: "So che sembra assurdo, ma ancora non riesco a identificarmi nella donna del video. È come se mi vedessi dall'esterno: non riesco a credere di essere io".