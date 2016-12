Papa, punto per punto il viaggio in Sudamerica

Con il decollo dall'aeroporto di Ciampino e l'atterraggio a quello di Quito, in Ecuador, dopo dodici ore di volo, Papa Francesco torna nel suo continente. Erano passati due anni dal viaggio in Brasile e dalla sua confidenza di non amare i voli lunghi, ma Francesco non si è fatto attendere troppo per tornare nella sua terra: nove giorni di incontri e celebrazioni in Ecuador, Bolivia e Paraguay.