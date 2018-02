Norvegia, un “UFO” vicino allo studio storico di Munch

Ha una forma irregolare e spigolosa, un colore scuro e venature dorate. Sembra un UFO ma è una casa destinata a sorgere a Oslo, in Norvegia, nei dintorni dello studio storico del pittore espressionista Edvard Munch . Il progetto, firmato dall’artista Bjarne Melgaard e da uno studio di architettura, ha suscitato le critiche di chi non vuole vedere modificati i paesaggi che hanno ispirato l’autore de “L’urlo” .

La polemica è arrivata sin sul New York Times, che riporta le preoccupazioni di artisti e giornalisti norvegesi. Nelle prossime settimane, l’autorità nazionale per la conservazione del patrimonio culturale deciderà se permettere la costruzione o meno. Nei piani di Melgaard e dello studio Snohetta, gli esterni della casa dovrebbero essere realizzati in legno bruciato , mentre all’interno le pareti dovrebbero essere mobili, l’arredamento gonfiabile , e la sala da pranzo nella stessa stanza della piscina.

Melgaard ha detto di ritenere “ridicole” le polemiche sul progetto, il cui nome ufficioso è “A House To Die In” (Una casa in cui morire), e ha accusato i suoi critici di averlo attaccato perché omosessuale. Già da tempo, Melgaard è noto in Norvegia come artista controverso, e ha spesso esplorato attraverso le proprie opere temi quali sesso, droghe, morte. Nel 2015, aveva dato idea di voler “sfidare” Munch, esponendo le proprie opere nel Munch Museum accanto a quelle del più importante pittore norvegese, e ricevendo per questo molte critiche.