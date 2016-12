Nigeria, Boko Haram minaccia Trump: "La guerra è appena cominciata"

Il gruppo terrorista nigeriano Boko Haram ha lanciato una nuova minaccia al presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump: "La guerra è appena cominciata e gli alleati dell'Isis non interromperanno la jihad". Il leader dell'organizzazione, Abubakar Shekau, in un messaggio video ha chiesto ai gruppi islamici estremisti di non lasciarsi influenzare dalla minacce del tycoon: "Resteremo saldi nella nostra fede e non ci fermeremo".