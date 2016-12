Morto Gul,"padre" talebani afghani

L'ex capo dei servizi segreti militari pachistani (Isi), generale Hamid Gul è morto per una emorragia cerebrale. Lo ha confermato la figlia Uzma Gul ai giornalisti. Il militare, uno dei più potenti uomini in Pakistan e "padre dei talebani afghani", aveva 78 anni. Era stato dal 1987 al 1989 a capo dell'Isi e artefice della collaborazione tra Pakistan e gli Stati Uniti ai tempi dell'invasione russa in Afghanistan.