Migranti, Praga respinge quote Ue

I ministri dell'Interno ceco e slovacco, Milan Chovanec e Robert Kalinak, hanno dichiarato di respingere le quote Ue. "Non risolvono niente e non è chiaro come siano calcolate nè cosa debbano fare le autorità locali per trattenere i profughi diretti in Germania", ha detto Chovanec a Praga prima della conferenza V4 sull'immigrazione. "Per noi sono inaccettabili", ha aggiunto Kalinak.