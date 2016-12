Messico, uomo si impicca dopo aver ucciso una donna e sei bambini

22:13 - Tragedia in una casa di Ecatepec, alla periferia di Città del Messico. Un uomo si è impiccato dopo aver ucciso una donna e sei bambini (quattro maschi e due femmine). Le autorità non hanno indicato il nome delle vittime, né se abbiano legami familiari. I bambini sarebbero morti per asfissia, mentre la donna presenta i segni di colpi all'addome, al torace e alla testa.

I corpi sono stati trovati dagli agenti: i bambini stesi uno accanto all'altro su un unico materasso, la donna su un letto, l'uomo impiccato a una finestra.



Le autorità non hanno indicato il nome delle vittime, ne' se abbiano legami familiari. Secondo i media locali però la donna sarebbe la madre dei sei bambini e l'uomo sarebbe un militare, forse il marito della donna, ed avrebbe ucciso tutti dopo essere tornato a casa nel cuore della notte.