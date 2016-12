Merkel: "Russia accetti il dialogo"

"Le sanzioni non sono un obiettivo in sé e dobbiamo mantenere il dialogo con la Russia", ma "il principio della legge del più forte non è accettabile". Lo ha detto la cancelliera della Germania, Angela Merkel, in occasione dei 25 anni dalla riconciliazione polacco-tedesca a Krzyzowa. La Germania "è consapevole" del fatto che "la sicurezza in Europa, almeno nel lungo termine, non possa esser garantita senza la Russia", ha poi aggiunto.