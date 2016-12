Marò, Massimiliano Latorre operato a Milano per un'anomalia cardiaca

15:46 - Massimiliano Latorre è stato operato in un ospedale di Milano. Il marò, ricoverato da qualche giorno al Policlinico di San Donato, è stato sottoposto a un intervento chirurgico, che ha avuto esito positivo, per un'anomalia cardiaca. Latorre era rientrato in Italia a settembre in seguito a un ictus: il permesso concessogli dall'India per rimanere nel nostro Paese scadrà il 13 gennaio.

L'intervento, eseguito dal dottor Mario Carminati, ha permesso di chiudere un forame ovale pervio (Pfo), un'anomalia cardiaca in cui l'atrio destro comunica con l'atrio sinistro, con il rischio di trombosi ed ischemia cerebrale.



La decisione di sottoporre il paziente a tale procedura, si legge in una nota, è stata presa dopo che gli accertamenti diagnostici eseguiti in precedenza non hanno identificato fattori di rischio ricollegabili all'evento ischemico subìto dal paziente, se non appunto la presenza del Pfo.



Compagna di Latorre: "Ora gli servirà tranquillità" - "Tecnicamente l'intervento pare riuscito. Ora Massimiliano dovrà recuperare e avrà bisogno di tranquillità e di riprendersi. L'intervento al cuore non è uno scherzo". Così Paola Moschetti, la compagna di Latorre, dopo l'operazione.