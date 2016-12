Marcia Parigi, John Kerry si scusa

14:17 - Il segretario di Stato americano John Kerry si è scusato con la Francia per non aver partecipato alla marcia di domenica a Parigi contro il terrorismo. Incontrando il ministro degli Esteri Laurent Fabius al Quai d'Orsay, nella Capitale francese, gli ha spiegato di non aver potuto esserci perché si trovava in viaggio all'estero, prima in India e poi a Sofia, in Bulgaria. A riferirlo sono i media francesi.

