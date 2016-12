Lotta all'Isis: le forze curde riconquistano Bashiqa. A Mosul liberati mille uomini da una prigione sotterranea

A Mosul gli jihadisti presenti in città - in un numero tra 3.000 e 5.000 - sono ormai quasi circondati, nella morsa delle forze governative sostenute dagli Stati uniti. In Siria, gli arabo-curdi hanno anche conquistato il villaggio di Abu Ilaj, a soli 30 km da Raqqa, dove i combattenti hanno scavato trincee e accumulato sacchi di sabbia "per evitare che gli i jihadisti possano infiltrarsi e lasciare le auto imbottite di esplosivo".



Mosul, liberati in mille da prigione sotterranea - Circa mille uomini tenuti dall'Isis in una sorta di prigione sotterranea sono stati liberati dalle forze governative che nei giorni scorsi hanno strappato ai jihadisti territori a sud di Mosul. Lo ha detto Hussam al Abbar, consigliere provinciale di Ninive, di cui Mosul è capoluogo. La scoperta, ha precisato, è stata fatta vicino a Shura mentre i soldati di Baghdad vagliavano il terreno alla ricerca di mine lasciate dai jihadisti. "Molti prigionieri - ha sottolineato - sono ex soldati o agenti della polizia".