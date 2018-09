Libia, 47 morti e decine di feriti: Sarraj fa intervenire l'Antiterrorismo

In otto giorni 47 morti - L'ultimo bilancio degli scontri è di 47 morti e di 129 feriti in otto giorni secondo il ministero della Salute libico, come riferisce la missione Onu.



Vertice d'emergenza convocato dall'Onu - L'Onu ha convocato per martedì un vertice d'emergenza sulla sicurezza a Tripoli. Si legge in una nota: "Sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell'offerta del Segretario generale delle Nazioni Unite di mediare e di rispondere alle richieste delle varie parti, compreso il governo di accordo nazionale riconosciuto a livello internazionale, Unsmil invita le varie parti interessate a un incontro allargato".



Evacuati diplomatici e tecnici italiani - Anche se l'ambasciata italiana ufficialmente resta aperta, sono stati fatti evacuare alcuni diplomatici mentre dalla Farnesina fanno sapere che "siamo pronti ad ogni evenienza". Evacuati anche parecchi tecnici italiani che lavorano a terminali e pozzi dell'Eni, che sono stati trasportati da una nave della società, insieme ad alcuni membri dell'ambasciata. Fonti diplomatiche dicono che si tratta di una misura precauzionale, con l'allontanamento temporaneo di personale non strettamente necessario. Sul profilo Twitter della rappresentanza diplomatica si legge il messaggio: "Continuiamo a stare accanta all'amata gente di Tripoli in questa fase difficile".



Salvini: "In contatto diretto con gli italiani" - Matteo Salvini ha fatto sapere di essere "in contatto diretto con i nostri uomini: militari, diplomatici, addetti dell'Eni, che in Libia vivono rischi portati da un intervento militare senza senso".



Alta tensione a sud di Tripoli - La decisione di Sarraj di far intervenire l'Antiterrorismo era arrivata dopo un'altra giornata difficile, con vari scontri fra le milizie nella zona sud di Tripoli, in particolare ad Ain Zara e Abu Selim, dove due persone sono morte nel distretto di Al Falah, all'interno di un campo profughi per gli sfollati interni di Tawergha.



Oltre 400 detenuti evasi - Almeno 400 detenuti sono evasi dal carcere nella periferia sud di Tripoli a seguito di una rivolta, ha annunciato la polizia giudiziaria. "I detenuti sono riusciti a forzare le porte e uscire" dopo "un tumulto e una rivolta" dovuti a combattimenti tra milizie rivali in prossimità del carcere di Aine Zara, secondo la polizia. Non è stato chiarito per quale genere di reati fossero in carcere i detenuti evasi.