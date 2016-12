La Nato avverte la Russia: cessare subito i raid aerei sui civili in Siria

20:25 - La Nato chiede alla Russia "l'immediata cessazione degli attacchi contro l'opposizione siriana e i civili" ed esprime una "forte protesta" e "condanna" per la violazione dello spazio aereo turco e dell'Alleanza. E' questa la dichiarazione del Consiglio Atlantico straordinario, secondo il quale tale comportamento è di "estrema pericolosità".

In Siria si combatte... e si distrugge di Alfredo Macchi embed video

Mosca effettua 15 raid in un giorno - Ma intanto l'aviazione militare russa procede con i raid, 15 solo nella giornata di lunedì, contro dieci obiettivi dell'Isis. E' infatti stato distrutto il quartier generale dei jihadisti nei pressi dei villaggi di Deir Hafir e al-Bab, nella provincia di Aleppo, secondo quanto sostiene il portavoce del ministero della Difesa russo, generale Igor Konashenkov.



La dichiarazione degli Alleati - Gli Alleati, è scritto nella dichiarazione, hanno espresso la loro "profonda preoccupazione per il rafforzamento militare russo in Siria" e "specialmente per gli attacchi dell'aviazione russa su Hama, Homs e Idlib" che hanno fatto vittime civili e "non hanno mirato all'Isis". Per questo il Consiglio Atlantico chiede alla Russia "di fermare immediatamente i suoi attacchi sull'opposizione e sui civili siriani per concentrare i suoi sforzi nel combattere l'Isis e promuovere la soluzione del conflitto attraverso una transizione politica".



Secondo l'Alleanza Atlantica, poi, "le azioni militari russe hanno raggiunto un livello di maggiore pericolosità" con le violazioni dello spazio aereo turco del 3 e 4 ottobre, da parte di un SU-30 ed un Su-24 russi che "sono entrati nello spazio aereo russo nonostante i chiari, puntuali e ripetuti avvertimenti" delle autorità turche e che ne sono usciti solo dopo essere stati "avvicinati" dai caccia turchi.



Gli alleati quindi "protestano con forza contro queste violazioni dello spazio aereo turco, condannano queste intrusioni e le violazioni dello spazio aereo della Nato", quindi chiedono alla Russia di "desistere" e, ricordando che "l'Alleanza e' indivisibile", affermano "forte solidarietà" alla Turchia e assicurano che la Nato "continuerà a seguire molto da vicino gli sviluppi alla frontiera sud-orientale".