Isis, 431 arresti in Arabia Saudita

Almeno 431 persone, di 9 diverse nazionalità e sospettate di aver legami con l'Isis, sono state arrestate in Arabia Saudita con l'accusa di aver pianificato attacchi alle moschee durante il mese di Ramadan. Lo riferisce Al Arabiya che cita il ministero degli Interni. Le autorità hanno precisato che altre 144 persone sono finite in manette per aver "mostrato sostegno alle cellule jihadiste".