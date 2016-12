Iraq, morto il numero due dell'Isis Abu Alaa al-Afri

Al-Afri era stato indicato da diverse fonti - per quanto non in maniera del tutto esaustiva - come il leader pro-tempore del Califfato dopo che Abu Bakr al-Baghdadi è stato messo fuori combattimento lo scorso marzo da un raid della coalizione. La scorsa settimana - fa notare la Bbc - il dipartimento di Stato americano ha istituito una taglia fino a 7 milioni di dollari per informazioni utili a trovare Al-Afri, identificato come Abdul Rahman Mustafa al-Qaduli.



Con al-Afri ucciso, la successione di al-Baghdadi si riduce ad una corsa fra due candidati: Abu Ali al-Anbari, ex generale di Saddam Hussein, attuale guida della struttura militare di Isis e Abu Luqman, governatore di Raqqa. A decidere sarà il Consiglio della Shura e la designazione è stata annunciata entro la fine della settimana. La necessità di indicare un vice-Califfo nasce dalle gravi condizioni in cui verserebbe al-Baghdadi,a seguito di un attacco aereo Usa che gli avrebbe causato serie lesioni alla spina dorsale con l'impossibilità di muoversi.