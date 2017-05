Iraq, autobomba in centro a Baghdad: almeno 15 morti e 27 feriti

L'attentato è avvenuto pochi giorni dopo l'inizio del Ramadan, mese sacro durante il quale i musulmani digiunano durante le ore diurne: al tramonto bar e ristoranti si riempiono rapidamente di avventori, tra cui molte famiglie.



Lo Stato Islamico "alle strette" in Iraq - L'attentato arriva mentre le truppe irachene stanno lentamente cacciando i combattenti dell'Isis via dalle loro ultime roccaforti della città settentrionale di Mosul. I comandanti iracheni affermano che l'offensiva, recentemente entrata nell'ottavo mese, segnerà la fine dello Stato Islamico in Iraq, ammettendo d'altro canto che il gruppo islamista aumenterà probabilmente gli attentanti in seguito alle sconfitte militari.