India, 4 anni di reclusione per governatore in pectore di Tamil Nadu

La Corte suprema indiana ha condannato a quattro anni di reclusione il governatore in pectore dello Stato di Tamil Nadu, accusata di corruzione. Una sentenza che impedirà a VK Sasikala di assumere il suo incarico. VK Sasikala è stata giudicata colpevole di possesso di "beni sproporzionati" in una lunga vicenda che ha inoltre coinvolto il suo mentore Jayalalithaa Jayaram, ex capo ministro dello Stato, morto a dicembre.