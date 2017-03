In carcere l'attore dei Power Rangers per l'omicidio del coinquilino

L'ex attore Ricardo Medina Jr., reso famoso per l'interpretazione del ruolo di uno dei Power Rangers nella serie televisiva statunitense, è stato condannato a sei anni di carcere per aver ucciso il suo coinquilino con una spada, secondo quanto riportato dall'agenzia Associated Press. All'inizio di marzo 2017 Medina si è dichiarato colpevole per l'omicidio preterintenzionale di Joshua Sutter.